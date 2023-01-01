ING Bank, AYB kredisiyle KOBİ’leri ve ticari işletmeleri destekliyor

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye’deki KOBİ ve ticari işletmelerin finansmanına yönelik olarak ING Bank’a 300 milyon euro tutarında bir kredi açılmasını onayladı.

İki dilimden oluşan kredinin ilk dilimine (200 milyon euro) ilişkin anlaşma AYB Başkan Yardımcısı Pim Van Ballekom ve ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay tarafından imzalandı. Sözkonusu kredi 2 yılı geri ödemesiz toplam 8 yıl vadeli olup, KOBİ’lerin, ticari işletmelerin yatırımlarını ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak. Ayrıca kredinin bir bölümü bölgesel kalkınmaya yönelik olarak kullandırılacak.