ING Bank Türkiye, 2017’nin ikinci çeyreğinde de başarılı

ING Bank Türkiye’nin konsolide finansal sonuçlarına göre aktif toplamı 58 milyar TL, vergi öncesi karı ise 550 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bunun yanı sıra ING Bank’ın özkaynaklar hacmi 5.4 milyar TL’ye, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 19.40 seviyelerine ulaştı. ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, “2017 yılının ilk yarısını da başarılı bir performans ile tamamladık. Vergi öncesi kârımız 550 milyon TL olarak gerçekleşti. Krediler toplamımız 44 milyar TL’ye ulaşırken geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmimiz 25.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” bilgisini verdi.