ING, dünyanın en sürdürülebilir bankası seçildi

Sürdürülebilir kalkınmaya yenilenebilir enerji hedefleri, çevre ve yeşil tedarik politikalarıyla katkıda bulunan ING, Sustainalytics tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre 2016 yılının en sürdürülebilir bankası seçildi.

Geçen yıl aynı sıralamada 3’üncü olan ING, bu yıl güçlü politikaları, şeffaflığı ve olumlu finansal sonuçlarına göre 395 banka arasında ilk sırayı aldı. Değerlendirmede 100 üzerinden 86 puan alarak birinciliği elde eden ING, en yüksek notları finansal katılım çalışmaları, insan hakları konusundaki duruşu, güçlü çeşitlilik programı ve ayrımcılığa karşı durma politikasıyla aldı.