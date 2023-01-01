ING’den ParaMara dönemi başlıyor

ING Bank, ParaMara’yı dijital dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellemeyi sürdürüyor.



ING Bank, cep telefonu numaralarına para transferi yapabilme ve temassız ödeme gerçekleştirme imkanı sağlayan ParaMara’yı dijital dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellemeyi sürdürüyor. Son olarak Dijital Kod Ödemesi özelliği eklenen mobil uygulama ile Facebook, Spotify gibi dijital servis platformlarında geçerli bakiye ve süreli üyeliklerin ödemelerini yapmak mümkün hale geldi.