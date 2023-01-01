İnnova, Katar’da

Kiosk İnnova, uluslararası alandaki başarısını Katar’a da taşıdı.

Türk Telekom Grup şirketi İnnova’nın self servis çözümler alanındaki lider markası Kiosk İnnova, uluslararası alandaki başarısını Katar’a da taşıdı. Katar’ın en önemli yardım kuruluşlarından Qatar Sheikh Eid Charity, Kiosk İnnova’nın çözümüyle bağış toplama işlemlerini 26 noktaya yerleştirilen self-servis bağış kioskları aracılığıyla gerçekleştirmeye başladı. İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz, Bir Türk Telekom Grup şirketi olarak dünya standartlarında geliştirdikleri yenilikçi çözümlerinden birini daha hayata geçirmekten gurur duyduklarını söyledi.