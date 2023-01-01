İş Bankası ile Çinli kuruluş Sinosure arasında işbirliği

Türkiye İş Bankası ile Çin’in ihracat ve kredi sigorta kuruluşu olan Sinosure arasında işbirliği çerçeve anlaşması (Framework Cooperation Agreement) imzalandı.

İşbirliği mutabakatı içeren çerçeve anlaşması, Çinli şirketlerce Türkiye’de üstlenilen projeler ile Türkiye’ye yapılacak olan Çin menşeli yatırım malı ihracatında Türkiye İş Bankası aracılığıyla Sinosure tarafından kredi garanti desteği verilmesini kapsıyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, şunları kaydetti:“Ükemize uzun vadeli yatırımların kazandırılması, teknoloji transferi kanallarının açılması ve ticaretin artırılması anlamında Sinosure’un öneminin giderek artacağına inanıyoruz.”