İş Bankası’ndan ilk çeyrekte 969 milyon TL net kar

Türkiye İş Bankası, 2016 yılının ilk üç aylık döneminde 969 milyon TL net kar elde ederken Banka’nın özkaynak büyüklüğü 33.4 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Bankamız sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda 2016 yılının ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü 276 milyar TL düzeyine yükseltmiş ve Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu sürdürmüştür” dedi. 2016 yılının ilk çeyreğinde, Banka’nın aktif büyüklüğünde yüzde 63.5 oranında paya sahip olan ve yüzde 74’ü ticari kredilerden oluşan nakdi kredi hacmi 176.2 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 47.7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.