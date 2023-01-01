İş Bankası’ndan “Yatırımcıya Özel Fon”

Türkiye İş Bankası, İş Portföy Yönetimi ile kurduğu acentelik tesisi kapsamında “Özel Bankacılık” müşterilerine özel imkanlar sunuyor.

Acentelikle kurulan işbirliğiyle İş Bankası özel bankacılık müşterileri artık ihtiyaç duydukları portföy yönetimi hizmetine, İş Bankası özel bankacılık ihtisas şubeleri çatısı altında ve İş Portföy Yönetimi’nin uzmanlığıyla ulaşabiliyor. Yatırımlarının büyüklüğü belirli bir miktara ulaşan, yönetim konusunda profesyonellerle çalışmayı tercih eden ailelere “Yatırımcıya Özel Fon” hizmeti farklı alternatif olarak sunuluyor. Fon ile aileler varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlarken sermaye birikimi de yapıyor.