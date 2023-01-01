İş Yatırım’ın yedekleme operasyonlarını Glasshouse Türkiye yönetiyor
İş Yatırım, hizmet sürekliliğini sağlamada önemli bir yeri olan yedekleme süreçlerinin tamamını deneyimlerine güvendiği GlassHouse Türkiye ekibine teslim etti.
İş Yatırım Bilgi Teknolojileri Bölüm Yönetmeni Murat Alpar, “Yedekleme operasyonumuzun uzman bir ekip tarafından yönetilmesi ve günlük olarak rapor paylaşılması işlerimizi çok rahatlattı” dedi. GlassHouse Türkiye CEO’su Emre Pekar, şirketlere en iyi hizmeti vermek için çabaladıklarını ve aldıkları olumlu tepkilerden memnun olduklarını belirtti.