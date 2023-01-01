İş Yatırım’ın yedekleme operasyonlarını Glasshouse Türkiye yönetiyor

İş Yatırım, hizmet sürekliliğini sağlamada önemli bir yeri olan yedekleme süreçlerinin tamamını deneyimlerine güvendiği GlassHouse Türkiye ekibine teslim etti.