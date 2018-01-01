İşletmeler e-İrsaliye’ye geçecek

e-Dönüşüm uygulamalarının en yenilerinden e-İrsaliye’nin 1 Ocak 2018’de zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

2017'nin ikinci yarısında 1000'e yakın mükellefin sunduğu kolaylık ve tasarruf avantajı nedeniyle e-İrsaliye’ye gönüllü geçiş yapması bekleniyor. Dönüşüm süreci tamamlandığında ise yılda 400 milyon e-İrsaliye düzenlenmesi hedefleniyor. FIT Solutions’ın sunduğu e-İrsaliye çözümü ile minimum 10 yıl boyunca güvenli arşivleme ve toplu gönderim yapabilme gibi avantajlar sunuyor.