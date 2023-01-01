İspanya’nın cennet kumsalları bir tık uzağınızda

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkesi tatil heyecanı sardı.

Dünyanın farklı tatil cennetlerini keşfetmeyi seven tatilciler egzotik tatil planları için harekete geçti bile. Farklı ve egzotik bir tatil isteyenlere, yurtiçi ve yurtdışı 125 bin otele online rezervasyon gerçekleştiren “Gezonline” Akdeniz’in incisi İspanya’nın Malaga ve Alicante sahillerini öneriyor. Tatilcileri İspanya’da; uçsuz bucaksız plajlar, gece kulüpleri ve tarihi mekanlarla iç içe rüya gibi bir yaz bekliyor.