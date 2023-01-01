Joygame

Online Oyunlar Joygame’den

Bazı oyunlar vardır aklınızdan çıkmaz aklınıza geldikçe oynamak istersiniz. O oyunların sizin hayatınızda ki yerleri apayrıdır. Bu oyunlar ile geçirdiğiniz vaktin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Uzun zamanlar vakit ayırırsınız bitirmek için bitirdiğiniz de ise hevesiniz kursağınızda kalır bir boşluk hissedersiniz. Keşke hiç bitmeseydi dersiniz. Benim hayatımda böyle oyunlar oldu. Bu oyunlardan oynadım ve bittiklerinde ise keşke hiç bitmeseydi dedim. Bitirmek için ise günlerce saatlerce uğraştım sonunu merak ettim sonunu da beğendiğimden olsa keşke devam etse idi diyorum. Bu oyunlar ara sıra aklıma gelir hala açar oynarım. Ben çocukluğu bilgisayar başında geçen çocuklardan olmadım. Maalesef çocuklarımız bu nesli temsil etmeye başladı. İnsanlar bilgisayar oyunlarını araç olarak kullanmalı amaçları bilgisayar oyunları oynamak olur ise bilgisayar oynamayı arkadaşları ile vakit geçirmeye tercih ederler ise durum vahim hal almış demektir. Sosyal yaşantıları zor olacak demektir bu. http://www.joygame.com/wolfteam bu adresten wolf team adlı oyuna ulaşabilirsiniz.

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