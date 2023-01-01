Kaspersky Lab uyarıyor: şifreniz önemli

Kaspersky Lab, parolaların hesap sahiplerinin kişisel bilgileri, özel hayatları ve hatta paralarının anahtarı olduğu ve çalındığı takdirde meydana gelebilecek sonuçların sadece kullanıcıyı değil, aynı zamanda çevresini de etkileyeceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Kaspersky Lab Tüketici Pazarlama Grubu Müdürü Peter Aleshkin, “Parolanız, evinizin anahtarı gibidir; her hesap için ayrıca oluşturulmuş ve güvenli bir yerde saklanan karmaşık parolalar sizi birçok dertten kurtaracaktır” dedi.