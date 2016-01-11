Kliksa Teknosa güçbirliği

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan şunları açıkladı:

Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş., 11 Ocak 2016 itibariyle kliksa.com ismiyle TeknoSA çatısı altında outlet kanalı olarak faaliyetlerini sürdürecek. TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan şunları açıkladı: “Yeni stratejiyle birlikte kliksa.com, TeknoSA’nın deneyim ve gücünden daha fazla faydalanacak. Tüketicilerine geniş ürün gamıyla hizmet veren kliksa.com, TeknoSA ile oluşturacağı güçbirliğiyle kesintisiz hizmet ve alışveriş deneyimi yaşatmaya devam edecek.”