KoçSistem ve SAP; yenilikçi çözümler işbirliği

SAP, KoçSistem ile yeni bir işbirliğine imza attı. KoçSistem, SAP’nin “Solution Manager as a Managed Service (SMaaMS)” sertifikasyonunu Türkiye’de tamamlayan ilk şirket oldu.

SAP Türkiye Profesyonel Hizmetler Direktörü İsmail Hakkı Bosnalı,”KoçSistem ile birlikte bir ilki gerçekleştirerek, bu hizmeti Türkiye’deki kurumlara sunuyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi. KoçSistem Yönetilen Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Bahçeli ise “SAP sistemlerinin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan SAP Solution Manager ile sunacağımız SAP İzleme ve Yönetim Hizmetlerimiz sayesinde, müşterilerimiz daha verimli ve daha hızlı sistemler ile çalışma avantajına kavuşacaklar” diye konuştu.