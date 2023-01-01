Koleksiyon, “Açık İş” temalı yeni ofis serisiyle uluslarası arenada

Koleksiyon, yakın zamanda yurtiçi lansmanını yaptığı ve Umberto Eco’nun ‘Açık İş’ yaklaşımını temel alan yeni ofis serisini uluslararası platformlarda tanıtmaya başladı.

Çalışma alanlarını yeniden düşünmeye davet eden yeni Koleksiyon tasarımları Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’nun önemli uluslararası fuarlarında yer bularak tüm dünyaya tanıtılıyor. ‘Açık İş’ temasını, Koleksiyon Marka ve Tasarım Direktörü Koray Malhan ‘ReWork’ olarak adlandırılan ofis çözümleri serisini ilk defa Ekim 2014’teki Orgatec Fuarı’nda tanıtmıştı. Koleksiyon 21 ülkedeki satış noktasıyla ürün tasarımlarına ve projelere imza atıyor.