‘Konut Hesap’ Türkiye Finans’ta

Türkiye Finans Katılım Bankası, devletin de destek sağladığı ‘Konut Hesap’ için farklı ödeme seçenekleri sunuyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası Bireysel Bankacılık ve Dağıtım Ağı İş Ailesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Vural, devlet destekli Konut Hesap’tan faydalanmak isteyen müşterilerinin en az üç yıl sistemde kalmaları gerektiğini söyledi. TL cinsinden açılan hesapta belirlenen ödeme seçeneklerinin dışında ara ödemeler olmadığına dikkat çeken Vural, “Bankamızda iki farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Müşterilerimiz, aylık ödeme seçeneğinde en az 250 TL, en fazla 2.500 TL; 3 aylık seçenekte ise en az 750 TL, en fazla 7.500 TL olan ödeme tutarlarını seçebiliyor” dedi.