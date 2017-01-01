Kuveyt Türk, 349 milyon TL kara ulaştı

Kuveyt Türk Katılım Bankası, 2017 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk, yılın ilk yarısında net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35.9 artırarak 349 milyon TL rakamına ulaştı.

Finansman ve yatırım ürünleriyle öncülük eden Kuveyt Türk’ün yılın ilk yarısında toplanan fon büyüklüğü, 2016 yılsonuna göre yüzde 14.2 artışla 36.4 milyar TL oldu. Bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 13.3 artışla 33.9 milyar TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2017 yılının, sektördeki konumumuzu güçlendirdiğimiz ve ekonomimize katmadeğer sağlamayı sürdürdüğümüz bir yıl olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.