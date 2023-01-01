Kuveyt Türk Hackathon Mayıs’ta

Kuveyt Türk, 13-14 Mayıs tarihlerinde ilk defa düzenleyeceği Hackathon “Dijital Bankacılık” kod yarışmasında, sunduğu fikir ile dereceye girmeye hak kazanan yarışmacı veya takımlara toplamda 45 bin TL’lik ödül dağıtacak.

Birinci olan proje 20 bin TL, ikinci 15 bin TL, üçüncü 10 bin TL, dördüncü ve beşinci ise 3 bin TL’lik ödüle hak kazanacak. Hack günü, hackfest veya codefest olarak da bilinen Hackathon, katılanların belli bir süre zarfında yazılım projeleri geliştirerek, diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir organizasyon. Hackathon’a Dijital Bankacılık alanında farklı fikirler sunmak isteyen herkes katılabiliyor.