Kuveyt Türk Hackathon’un kazananı KOBİ ATM oldu
Kuveyt Türk’ün FinTech ekosisteminin gelişimine destek olmak ve genç girişimcilere fikirlerini uygulama ortamı sağlamak amacıyla ilk kez düzenlediği Hackathon Dijital Bankacılık Yazılım Proje Yarışması’nın sonuçları belli oldu.
Yarışmanın birincisi KOBİ ATM konulu projesiyle TalCards Grubu adına yarışan Muhammed Aziz Ulak ve Hüseyin Yusuf oldu. Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, “Yarışmaya yoğun ilgi gösteren gençlerimizin fikirlerini projelere dönüştürmelerine aracılık etmenin sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.