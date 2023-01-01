Kuveyt Türk Hackathon’un kazananı KOBİ ATM oldu

Kuveyt Türk’ün FinTech ekosisteminin gelişimine destek olmak ve genç girişimcilere fikirlerini uygulama ortamı sağlamak amacıyla ilk kez düzenlediği Hackathon Dijital Bankacılık Yazılım Proje Yarışması’nın sonuçları belli oldu.