KYOCERA 2015’in Top 100 Global Yaratıcıları arasında

KYOCERA iki yıl üst üste patent başarı oranı ve global erişim konusunda Thomson Reuters tarafından ödüllendirildi.

KYOCERA Şirketi (Başkan: GoroYamaguchi), iş girişimleri ve profesyoneller için dünya çapında akıllı bilgi sağlayıcısı Thomson Reuters tarafından 2015’in Top 100 Global Yaratıcıları arasında gösterildi. KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, geçen yıl olduğu gibi 2015’te de Top 100 Global Yaratıcılar arasında yeralmalarının gurur verici olduğunu kaydetti.