KYOCERA A4 renkli yazıcı ve MFP’ler İF Dizayn Ödülü kazandı

KYOCERA Document Solutions Inc., dizayn mükemmelliğinin sembolü olarak kabul edilen İF Dizayn Ödülü 2016’yı kazandığını duyurdu.

KYOCERA Document Solutions Inc., ofis iş grupları için geliştirilen A4 renkli yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi makinesi modellerinden 7 tanesinin İF Uluslararası Forum Dizayn GmbH (Almanya) sponsorluğunda düzenlenen ve dizayn mükemmelliğinin sembolü olarak kabul edilen İF Dizayn Ödülü 2016’yı kazandığını duyurdu. Oldukça üretken performans ve esnek çözüm yeteneği sunan dakikada 30-40 sayfa arasında basabilen ürünler doküman iş akışı optimizasyonuna katkıda bulunuyor.