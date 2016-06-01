KYOCERA Bilgitaş Turkey, yüzde 100 Japon

2015 yılında Bilgitaş’ın yüzde 60’lık hissesini satın alarak Türkiye’ye yatırım yapan Japon KYOCERA Document Solutions, geri kalan yüzde 40’lık hisseyi de satın alarak pazardaki yerini sağlamlaştırdı.

Bilgitaş’ın kurucusu Habib Pişan, 1 Haziran 2016 tarihinde şirketteki geri kalan hisselerini de devretti. Bilgitaş’ın bugünlere gelmesinde ve pazar lideri olmasında emeği büyük olan Habib Pişan, çalışanların da desteğiyle şirketin bundan sonraki süreçte daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti. Bundan böyle, KYOCERA Bilgitaş Turkey, yüzde 100 Japon sermayeli bir şirket olarak ticari hayatına devam edecek.