Kyocera C.A.’nın ‘En İyi 100 Küresel Yenilikçisi’ ödülünü aldı

Kyocera, dünya çapında bir bilgi çözüm sağlayıcısı olan Clarivate Analytics’in (C.A.) ‘En İyi 100 Küresel Yenilikçisi’ arasına katıldığını duyurdu.

Kyocera’nın patent başarı oranı, global erişimiyle 2016’ya damgasını vurdu ve peş peşe üçüncü kez ödül almasını sağladı. Ödül, Kyocera’nın Japonya’daki genel merkezinde takdim edildi. En İyi 100 Küresel Yenilikçileri ödülü, 2011 yılından beri her yıl yenilikçi çabaları olan önde gelen girişimlere ve araştırma kuruluşlarına veriliyor.