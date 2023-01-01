KYOCERA ECOSYS ile tasarruf

KYOCERA ECOSYS ile yüzde 85 elektrik, yüzde 30 toner maliyeti tasarrufu

KYOCERA’nın ECOSYS teknolojisine sahip yazıcıları, geleneksel kartuş bazlı yazıcıların aksine sahip olduğu uzun ömürlü sarf malzemeleriyle sürekli kartuş değişimini ortadan kaldırıyor, yüzde 85’e varan elektrik tasarrufu sağlıyor, toner sarfiyatını geleneksel toner kartuşuna oranla yüzde 30 azaltıyor. KYOCERA Bilgitaş Genel Müdürü Murat Ada, KYOCERA Document Solutions ürünlerinin enerji verimliliği ve kağıt tüketimine odaklanmış ABD ve AB Komisyonu’nun desteklediği Energy Star çevre etiketine sahip olduğunu vurguladı.