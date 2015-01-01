KYOCERA liderlik geleneğini bozmadı

IDC araştırma sonuçlarına göre KYOCERA 2015 yılı Türkiye fotokopi makinesi pazar lideri oldu

KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, 2015 yılını da Türkiye fotokopi pazarı lideri olarak tamamlamaktan çok mutlu olduklarını aktardı: “2015’te bünyesine katıldığımız KYOCERA Document Solutions’un gücü ile çevre dostu ve maliyet avantajlı ürünlerin yanısıra dokümantasyon çözümleri ve memnuniyet odaklı teknik servis desteğimizle Türkiye’nin lider doküman çözümleri sağlayıcısı olacağız.”