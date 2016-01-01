Kyocera TASKalfa 350ci: A4 fotokopi makinelerinde yeni boyut

KYOCERA Document Solutions, A4 çok fonksiyonlu fotokopi makinesi (MFP) alanındaki en yeni ürünü TASKalfa 350ci’yi piyasaya sürdü. A3 segmentinde 2016 yılı Türkiye pazar birincisi olan Kyocera’nın bu yeni ürünü özellikle dijitalleşmenin bir zorunluluk haline geldiği günümüzde ofislerinde akıllı teknolojilere yer vererek çağı yakalamak isteyen KOBİ’lere tavsiye ediliyor.

7 inç tam renkli dokunmatik ekranıyla kullanıcılara büyük bir erişim kolaylığı sağlayan TASKalfa 350ci dakikada 35 sayfalık baskı ve 60 sayfalık tarama hızlarıyla dikkat çekiyor. Cihazla birlikte gelen 75 sayfa kapasiteli doküman işlemcisi çift taraflı baskıya imkan tanıyarak fotokopi ve tarama işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırmanın yanı sıra kağıt sarfiyatını da azaltıyor.