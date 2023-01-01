Kyocera’dan 5 yeni A3 ebatlı fotokopi

Kyocera, 3 yeni renkli ve 2 yeni siyah beyaz A3 çok fonksiyonlu fotokopi makinesini piyasaya sürdü.

Hızları dakikada 32 sayfa A4 ile dakikada 50 sayfa A4 arasında değişen Kyocera’nın yeni A3 renkli TASKalfa 3252ci/4052ci/ 5052ci modelleri daha geniş renk sıkalası ve 1.200x1.200 dpi baskı çözünürlüğüne sahip. Sahip olduğu yeni geliştirilen hybrid toner teknolojisi sayesinde kullanıcılara daha yüksek baskı kalitesi, daha az toner tüketimi ve daha düşük TEC değerleri sunan Kyocera’nın yeni TASKalfa 3252ci/4052ci/ 5052ci modelleri ayrıca kullanıcıların gerçekten zamanı gelmeden toner değiştirmesini önleyen toner kilit özelliğine sahip.