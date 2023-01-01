KYOCERA’dan ‘Google Bulut Baskı’ desteği

KYOCERA, yazıcı ve çok fonksiyonlu fotokopi makinelerinde BT departmanlarının kontrolü olmaksızın dokümanlara her yerden ulaşmayı kolaylaştıran ve artan baskı ihtiyaçlarını karşılayan Google Bulut Baskı’yı belirli modellerde desteklemeye başladığını duyurdu.

KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, “Daha önce hiç olmadığı kadar iş yapılıyor, dijital iş akışı daha önce olmadığı kadar önem taşıyor. Müşterilerimiz masaüstlerinde yaptıkları gibi mobil cihazlar üzerinden dokümanlara ulaşıp baskı almaya ihtiyaç duyuyorlar. Google Bulut Baskı pahalı altyapılara ihtiyaç duyulmadan kontrol ve esneklik sağlamaktadır” dedi.