KYOCERA’dan kışın ilk fırsatı

Japon KYOCERA FS-1120MFP çok fonksiyonlu lazer yazıcı modelinde yapılan kampanya tüketicilere uygun fiyatla cihaza sahip olabilme fırsatı sunuyor.

Dakikada 20 sayfa A4 hızındaki FS-1120MFP, fotokopi, yazıcı, renkli tarayıcı ve faks fonksiyonlarıyla birçok ihtiyacı aynı anda karşılayabiliyor. 40 sayfalık doküman besleyicisi ve 60-220 gr/m2 arası kağıtları destekleyen 250 sayfalık kağıt kasediyle oldukça kullanışlı olan cihaz, ayrıca 1200 dpi sınıfı çözünürlük kalitesi sunuyor. Uzun ömürlü drum ve tonerleriyle fark yaratan ürün, maliyet avantajı sağlıyor.