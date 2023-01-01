Lenovo, yeni Yoga'yı sunar

Teknoloji şirketi Lenovo, Yoga serisinin en son modeli Yoga 720’yi tanıttı.

Aktif kalem özelliği bulunan Yoga 720 modeli, Yoga serisinin diğer üyeleri gibi 360° döndürülebilir menteşesi ile dört farklı kullanım şekli sunuyor. Yoga 720'nin 13" modeli 14.3 mm incelikte ve 1.3 kg hafiflikte. Modelin FHD ekranı bulunuyor ve 8 saate varan pil ömrü sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucu özelliği sayesinde ürünlerde Windows Hello desteği bulunuyor. Bu sayede bilgisayar yalnızca parmak iziyle yönetilebiliyor.