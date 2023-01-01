﻿ Lenovo, yeni Yoga'yı sunar
PANORAMA Haberleri Tümü

Lenovo, yeni Yoga'yı sunar

Teknoloji şirketi Lenovo, Yoga serisinin en son modeli Yoga 720’yi tanıttı.

Aktif kalem özelliği bulunan Yoga 720 modeli, Yoga serisinin diğer üyeleri gibi 360° döndürülebilir menteşesi ile dört farklı kullanım şekli sunuyor. Yoga 720'nin 13" modeli 14.3 mm incelikte ve 1.3 kg hafiflikte. Modelin FHD ekranı bulunuyor ve 8 saate varan pil ömrü sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucu özelliği sayesinde ürünlerde Windows Hello desteği bulunuyor. Bu sayede bilgisayar yalnızca parmak iziyle yönetilebiliyor.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü