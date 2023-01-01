Logo, Logosphere’i gerçekleştirdi

Logo Yazılım, bu yıl 5.’sini düzenlediği Logosphere’de, tüm ekosistemiyle biraraya geldi. 7 salonda yapılan 40 paralel oturumda, Logo platformu üzerinde geliştirilen çözümler ve son teknolojiye sahip uygulamalar tanıtıldı.

Etkinlikte 14 farklı başarılı iş uygulaması sunumu da yer aldı. Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Logosphere’in, yazılım sektöründe yılın en büyük ve önemli buluşmalarından biri olmasından gurur duyuyoruz. Her yıl daha da büyüyen ve güçlenen Logo olarak temel amacımız ürünlerimizi kullananların verimlilik üretmesini, işini büyütmesini sağlamak” diye konuştu.