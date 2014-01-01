Logo Yazılım, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında

Logo Yazılım, hızla yükselen satış ve karlılık grafiğiyle Deloitte tarafından belirlenen TechnologyFast50 listesine girerek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji firması arasında yeraldı.

2014’te gelirlerini yüzde 47.08, karını yüzde 42.71 oranında artıran Logo, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yarışacağı EMEA Technology Fast500 listesine girmek için de aday gösterildi. Deloitte TechnologyFast50 Türkiye 2015’in ödül törenine katılan Logo Yazılım İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Anlaş, yenilikçi ürünleri, Ar-Ge çalışmaları ve dinamik yapılarıyla büyük başarılara imza atmaya devam edeceklerine inandıklarını söyledi.