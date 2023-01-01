Logo Yazılım ve Wirecard çözüm ortağı

Logo Yazılım, özel ödeme sistemi sağlayıcısı Wirecard Türkiye ile yazılım tabanlı hizmetleri için çözüm ortaklığı anlaşması imzaladı.

Wirecard’ın sunduğu ödeme sistemi sayesinde, e-ticaret sektöründe faaliyet göstermeyen fakat internet üzerinden kredi kartıyla ödeme kabul eden küçük firmalar da özel oranlı sabit komisyon ödeyerek, satış ve tahsilat sürecini kolaylaştırabilecek. Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu ve Wirecard Türkiye Genel Müdürü Alper Akcan yaptıkları işbirliğini duyurmaktan mutlu olduklarını ifade etti.