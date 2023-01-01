Mert Başar: “Hayalleri gerçek kılıyoruz”

Digital Age Summit, 11-12 Mayıs tarihlerinde “Next 10” temasıyla gerçekleştirildi.

Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Türk Telekom Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar, “Teknoloji hayal gücümüzü hayata geçiriyor ve bundan 10 yıl önce hayal edemediklerimizi gerçeğe dönüştürüyor. Türk Telekom olarak altyapımız ve üzerine inşa ettiğimiz teknolojilerle hayalleri gerçek kılıyor; insanları, kurumları, şirketleri birbirine bağlayarak toplumsal fayda sağlıyoruz” dedi.