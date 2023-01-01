Metro, 32. mağazasını Malatya’da açtı

Metro Toptancı Market, Türkiye genelindeki 32. satış noktasını Malatya’da açtı. Malatya’nın yerel ürünlerinin önplana çıktığı Metro mağazasının açılışına Malatya Vali Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları ve Metro Toptancı Market üst yönetimi katıldı.

Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan, Türkiye’de 25. yıllarını kutladıklarını belirterek, “ Bugün, 5.000 kişiye istihdam sağlıyor, toplam 1 milyondan fazla müşteriye hizmet sunuyor, 3.000’in üzerinde tedarikçiyle işbirliğimizi büyük verimle devam ettiriyoruz” dedi. Metro Toptancı Market Malatya Mağazası İşletme Müdürü İbrahim Kantekin, müşterileri için çok dinamik ve fonksiyonel bir alan yarattıklarını kaydetti.