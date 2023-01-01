‘Metro Gıda Hareketi’ başladı

Türkiye’de her yıl üretilen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25 ila 40’ı arasında değişen miktarı üretim ve dağıtım zinciri aşamasında kayba uğruyor.

TÜBİTAK’a göre; kayba uğrayan ürün miktarı, 11.6 milyon ton. Metro Toptancı Market, gıda atık ve kayıplarının en yoğun yaşandığı ev dışı tüketim sektöründeki restoranlar ve şefleriyle gücünü birleştirerek, Metro Gıda Hareketi’ni başlattı. Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan, “Şeflerimizin duyarlılığı ve desteği bu projeyi hak ettiği yere getirecektir” temennisinde bulundu.