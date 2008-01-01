Metro Toptancı Market’te ‘Okula Dönüş Dönemi’ başladı

Metro Toptancı Market tarafından 2008 yılından bu yana uygulanan Metro Okula Dönüş Projesi kapsamında; 50 ürün grubu 10 ayrı testten geçirilerek satışa sunuluyor.

Metro Toptancı Market Türkiye Kalite Güvence Grup Müdürü Tülay Özel, “Müşterilerimizle Metro reyonlarında yalnızca sağlıklı ve güvenli olan ürünleri buluşturuyoruz” dedi. Okula Dönüş Projesi kapsamında kırtasiye ürünlerinden ayakkabıya, okul çantasından çoraba kadar tüm okul sezonu ürünleri, yasalarca sınırlandırılmış veya yasaklanmış sağlığa zararlı maddelerin varlığına karşı test edildi.