Metro Toptancı Market’ten 20 milyon Euro’luk yatırım

Metro Toptancı Market toplam 20 milyon Euro’luk yatırımla 3 yeni mağazayı hizmete soktu.

Antalya, Ayvalık ve Fethiye’de hizmete giren mağazalar ile mağaza sayısını 35’e çıkaran Metro Toptancı Market, bu satış noktalarından 38 kentteki müşterilerine hizmet sunuyor. Metro Türkiye’nin METRO GROUP’un odak olarak belirlediği ilk 8 ülke içerisinde yer aldığını belirten Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan; “26 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yatırımlarımız aralıksız devam edeceğiz” dedi.