Microsoft yine birinci oldu

Microsoft Türkiye, Great Place to Work’un açıkladığı ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci sırada yeraldı.

Microsoft aynı organizasyonda 50-500 çalışana sahip şirketler arasında ‘En İyi İşyeri, IT Sektörünün En İyi İşyeri ve Yaşam Boyu Öğrenme Özel Ödülü’nü de kazandı. Microsoft Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Vlad Bog, “Şirketimizi nasıl daha iyi bir yer haline getirebiliriz?” sorusunu her zaman kendilerine sorduklarını söyledi: “Bu ödül, bu konuda iyi bir yolda olduğumuzun da bir kanıtı oldu.”