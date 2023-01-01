Milestone Systems, KOBİ’lere profesyonel güvenlik ağı sunacak

Milestone Systems, Türkiye’de aile işletmelerinden KOBİ’lere, büyük ölçekli işletmelerden kamuya kadar geniş bir alanda büyümeyi hedefliyor.

Bu hedefle yeni ürünlerini tanıtan Milestone Systems, siber güvenliğin öneminin artmasıyla video kaydını özel bir şifreleme sistemiyle koruma altına alıyor. Milestone Systems Orta ve Güneydoğu Avrupa Bölge Müdürü Kiril İzov, “Türkiye güvenlik ağları alanında en hızlı büyüyen pazarlardan biri. İlgilendiğimiz sektörler banka-finans, kamu (şehir gözetimi), sağlık, eğitim, turizm, endüstri, perakende ve taşımacılık” dedi.