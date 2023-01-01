Mitsubishi Electric’ten yeni kompakt kaset tipi klimalar

Mitsubishi Electric, profesyonel seri klimaları ile pek çok farklı mekanın iklimlendirme ihtiyacına cevap veriyor.

Mitsubishi Electric, profesyonel seri klimaları ile bireysel alanların yanısıra durmaksızın çalışma ihtiyacı olan ve yüksek performans gerektiren sistem odaları, mağaza ve restoran gibi ticari uygulama alanları da dahil pek çok farklı mekanın iklimlendirme ihtiyacına cevap veriyor. Geniş ürün gamı içinde 7 tip ve farklı kapasitelerde toplam 73 adet profesyonel seri ürün bulunan Mitsubishi Electric, -25 C gibi zorlu hava şartlarında bile ısıtma yapabilen klimalarla öne çıkıyor. Markanın profesyonel seri ürün gamı içinde yer alan dört yöne üflemeli yeni kompakt kaset tipi klimaları ise çok sayıda yeniliği bünyesinde barındırıyor.