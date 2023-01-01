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Mitsubishi’den klimada yapay zeka teknolojisi

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, 3 boyutlu sensör teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği ve konfor sağlıyor.

Tasarımında ve üretiminde büyük hassasiyet gösterdiği ürünlerinin inovatif fonksiyonlarını sürekli geliştiren Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, 3 boyutlu sensör teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği ve konfor sağlıyor. “3D i-See Sensör” sistemiyle yapay zeka teknolojilerini klimalar ile birleştiren Mitsubishi Electric, ortamdaki insanları ve evcil hayvanları ayırt edebiliyor. Tam 232 adımda 8 sensör ile mekanın 1.856 noktasından ölçüm alarak ortam ısısında üst düzey konforu garanti ediyor.

 

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