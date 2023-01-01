Multinet UP kartınız ile Pegasus Cafe’de ödeme yapabilirsiniz

Pegasus Hava Yolları, sunduğu ek hizmet ve ürünler aracılığıyla seyahatin her aşamasında misafirlerine yardımcı olacak yenilikçi uygulamalarını Multinet UP ile hayata geçirmeye devam ediyor.

Dünyada havacılık sektöründe ilk kez uygulanan proje ile Pegasus misafirleri, yurtiçi uçuşları sırasında uçak içerisinde tercih ettikleri yemeklerin ödemesini Multinet kartları ile yapıyor. Multinet UP’ın Pegasus Hava Yolları için geliştirdiği özel sistem ile dünyada ilk kez Multinet POS cihazları offline bir şekilde uçuş sırasında kullanıma sunuldu.