Netaş’ın İnovasyon Yarışması sonuçlandı

Netaş’ın, 50. yıldönümü kapsamında, Türkiye’nin inovasyon kültürünü desteklemek amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği "Netaş 50. Yıl Üniversiteler arası İnovasyon Yarışması" sonuçlandı.

Projesiyle birinci seçilen, Özyeğin Üniversitesi'nden Kadir Onur Akbal ve mansiyon ödülü alan Gebze Teknik Üniversitesi'nden Burak Gündüz, Kanada Wesley Clover firmasında teknik geziye ve staj programına katılmaya hak kazandı. Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, “Türkiye’nin kendi teknolojisini üretmesi, bunu özgün bir şekilde yapabilmesi için en önemli unsurlardan birinin Ar-Ge ve inovasyon olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.