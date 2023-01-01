Nutanix Türkiye’de!

Kuruluşundan kısa bir süre sonra tüm dünyada hiper-bütünleşik sistemler alanında lider olan Nutanix, büyük potansiyel gördüğü Türkiye pazarında veri merkezi altyapılarını basitleştiren çözümler sunacak.

Dünyanın büyük teknoloji şirketlerinin üssü olarak bilinen Silikon Vadisi’nde 2009’da kurulan Nutanix, Türkiye ofisini faaliyete geçirerek ülke pazarına adımını attı. Nutanix Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Tarımcı, “Hedefini küresel pazarlarda genişlemek olarak belirlemiş bir şirketiz. Türkiye, yeni teknolojileri benimseme hızıyla büyük bir potansiyel vaat ediyor” dedi.