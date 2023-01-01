Odeabank KOBİ’ler için AYB’den kredi aldı

Odeabank ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) İstanbul’da 100 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Odeabank Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, “AYB gibi saygın bir kuruluş ile imzaladığımız kredi anlaşması, Odeabank’ın kısa süre içinde katettiği yolun göstergesidir. Geçtiğimiz yıl KOBİ, mikro ve küçük işletmelerin finansman ihtiyaçları için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve European Fund for Southeast Europe (EFSE) ile imzaladığımız anlaşmalara ek olarak bugün, AYB ile imzaladığımız ilk kredi anlaşmasının da müşterilerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.