Office 365 ile bir çay parasına buluta taşının!

Microsoft, Office 365 ile şirketlere verimlilik ve rekabet gücü kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye’de 3. yılını geride bırakan Office 365, IDC’nin yaptığı bir araştırmaya göre, kurumsal kullanıcılarına ortalama 292 bin 411 dolar tasarruf, yatırımlarında ise yüzde 288 geri dönüş sağladı. Bu başarısını KOBİ’lere yönelik özel kampanyalarla taçlandıran Office 365 ayda sadece 30 TL’ye şirketleri bulut üretkenlik platformuna taşıyarak, daha fazlasını başarmaları için onlara güç katıyor. Microsoft Office Pazarlama Grup Müdür Çiğdem Kayalı, “Günde 1 çay parasına KOBİ’leri buluta taşıyacağız” dedi.