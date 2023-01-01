Öğrenim kredisi Burs Sorgulama

Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı veya öğrenim kredisi almakta olan öğrencilerinden biriyseniz almış olduğunuz paraya dair borcunuz;





Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı veya öğrenim kredisi almakta olan öğrencilerinden biriyseniz almış olduğunuz paraya dair borcunuz; öğrenim kredisinin verilmiş olduğu tarihten itibaren, normal eğitim sürenizin bitimine kadar geçmiş olan ya da herhangi bir nedenden dolayı öğrenim kredisinin kesildiği zamana dek öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun yurtiçi üretici fiyat endeksinde oluşan artışlarda eklenerek hesaplanır. Aldığınız toplam parayı ve eğitim hayatınızdan bugüne kadar almış olduğunuz miktarı, sitemize girerek kendi tc kimlik numaranızla oldukça kolay ve hızlı bir şekilde, Kyk kredi burs sorgulama uygulaması ile görebilirsiniz. Ödeyecek olduğunuz öğrenim kredisi borcunuz, öğretim süreniz boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumundan almış olduğunuz miktarın 3 katını geçmeyecek şekilde ayarlanmıştır.

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

1. Öğrencinin okumuş olduğu kurumdan çıkartılması, uzaklaştırılması ya da ayrılması

2. Sağlık nedenlerinden dolayı öğrencinin okula devam edememesi

3. Süresiz olarak kuruma ait yurtlardan çıkartılma cezası almak

4. En az asgari ücretli devamlı bir işte çalışıyor olmak

5. Kesin verilmiş olan hüküm doğrultusunda mahkum olmak

6. Okumakta olunan kurumun kapatılması

7. Kurum değiştirme sırasında, önceki okulda 1 seneden fazla başarısız olmak veya öğretim hayatına 1 sene ara vermek

Yukarda ki şartlara sahip olmadığınız sürece kredinizin kesilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrencilere sunmuş olduğu yurt, burs ve kredi imkanı bugün okumakta olan pek çok öğrenciye belirli şartlar altında sunulmaktadır. Herhangi bir ayrıcalığa gerek duymadan sitemiz üzerinden başvurunuzu yapabilir ya da öğrenim kredisi borç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.