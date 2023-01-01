OKI, gençleri destekliyor

OKI Türkiye’nin ana sponsorları arasında yeradığı Şişli Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ABD’de düzenlenen First Robotic Competiton’da (FRC) “Rookie Inspiration Award- İlham veren takım” ödülünü aldı.

Ödül, yarışmaya ilk kez katılan ve projesi başarı kazanan okullara veriliyor. OKI Türkiye’nin Genel Müdürü Lusi Adut, “Yenilikçilik ve girişimcilik örneği veren gençlerimizi kutluyor ve onları destekleyerek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz” dedi. Gençlerin uluslararası bir teknoloji yarışmasına katılarak ödül almasının önemli bir deneyim olduğunu vurgulayan Adut, OKI’nin, gençlerin vizyon sahibi olmasına ve iş yapma yeteneklerinin gelişmesine çok önem verdiğini söyledi.